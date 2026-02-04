Ricardo Cuevas apuesta por el turismo en ciudad de La Paz

Rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026 en el sector Conociendo al Candidato, estuvo presente Ricardo Cuevas para dar a conocer sus propuestas para la ciudad de La Paz.

Con 32 años de edad, Cuevas estudió en la Unidad Educativa Gral. San Martín del Cruce de Villas. Es abogado de profesión y afirma que, al estar soltero, cuenta con todo el tiempo para dedicarle al municipio.

¿Cuáles son sus propuestas?

Cuevas afirmó que su principal propuesta es convertir a la ciudad de La Paz en un destino turístico, y plantea trabajar en resolver las falencias en salud, educación, seguridad, transporte, la autonomía, así como arreglar la situación de límites.

¿Qué es lo más importante en su vida?

Principalmente, menciona que es su familia, que sin su apoyo no podría haber llegado a sus objetivos, además de que guiaron sus valores para ser una persona de bien.

