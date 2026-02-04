Elecciones subnacionales: Clemente Gutiérrez, candidato a la Gobernación, propone renovar La Paz

Rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026, en el sector Conociendo al Candidato estuvo Clemente Gutiérrez, que está en la carrera por la Gobernación de La Paz con el partido político Movimiento Por la Soberanía (MPS).

El candidato, nacido en la ciudad de El Alto, realizó sus estudios de bachillerato en la misma urbe y, posterior a ello, se dedicó a la labor social.

¿Por qué quiere ser gobernador?

Gutiérrez señaló que quiere ser gobernador para sacar adelante al departamento de La Paz, que se encuentra rezagado y con dificultades económicas; para esto propone una renovación completa de la administración departamental, enfocándose en salud, educación, producción, turismo y cultura.

¿Cuáles son sus propuestas?

Entre las principales propuestas del candidato de MPS está construir dos centros de alto rendimiento, uno en la ciudad de El Alto y otro en La Asunta, en Los Yungas; además, contempla activar una nueva ley del manejo de la minería que beneficie al departamento.

¿Qué es lo más importante en su vida?

Clemente Gutiérrez afirma que es su familia lo más primordial de su vida, seguido de la Patria y el departamento de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play