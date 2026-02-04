Forcejeos y tensión en el TED Cochabamba por vigilia de APB-Súmate

Momentos de tensión se registraron este miércoles en puertas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, donde seguidores de la agrupación APB-Súmate mantienen una vigilia a la espera de la resolución de las demandas de inhabilitación contra varios candidatos a las elecciones subnacionales.

El incidente se produjo cuando un candidato a la Alcaldía de Quillacollo llegó a las instalaciones del TED para hacer seguimiento a una de las impugnaciones. Al intentar ingresar, fue abucheado por los manifestantes y, según testigos, una persona intentó sacarlo por la fuerza, lo que derivó en un breve forcejeo.

Ante esta situación, efectivos policiales intervinieron y, tras dialogar con los seguidores de Súmate, lograron retirar al candidato por una puerta posterior, con el objetivo de evitar enfrentamientos mayores.

En el contexto de la movilización, los seguidores cerraron por algunos minutos la avenida Simón López, aunque posteriormente la vía fue despejada.

La vigilia, que reúne a un numeroso grupo de personas, ha dificultado la atención en las oficinas del TED y del Servicio de Registro Cívico (Serecí), ya que las puertas permanecen cerradas y la Policía controla el ingreso de quienes buscan realizar trámites.

La protesta se desarrolla en una jornada considerada clave, ya que hoy la Sala Plena del TED debe definir las impugnaciones presentadas contra cinco candidatos, entre ellas la demanda de inhabilitación contra Manfred Reyes Villa.

En días pasados, Reyes Villa, candidato a la Alcaldía de Cochabamba por APB-Súmate, informó que presentó todos sus descargos y respaldos legales, y aseguró que su postulación no está en riesgo.

El TED confirmó además que la demanda interpuesta por Julio Carvajal Gonzales fue admitida y que este miércoles corresponde emitir una respuesta dentro del marco legal electoral.

