Forcejeos y tensión en el TED Cochabamba por vigilia de APB-Súmate

04/02/2026 10:25
Momentos de tensión se registraron este miércoles en puertas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, donde seguidores de la agrupación APB-Súmate mantienen una vigilia a la espera de la resolución de las demandas de inhabilitación contra varios candidatos a las elecciones subnacionales.
Ante esta situación, efectivos policiales intervinieron y, tras dialogar con los seguidores de Súmate, lograron retirar al candidato por una puerta posterior, con el objetivo de evitar enfrentamientos mayores.
En el contexto de la movilización, los seguidores cerraron por algunos minutos la avenida Simón López, aunque posteriormente la vía fue despejada.
La protesta se desarrolla en una jornada considerada clave, ya que hoy la Sala Plena del TED debe definir las impugnaciones presentadas contra cinco candidatos, entre ellas la demanda de inhabilitación contra Manfred Reyes Villa.
El TED confirmó además que la demanda interpuesta por Julio Carvajal Gonzales fue admitida y que este miércoles corresponde emitir una respuesta dentro del marco legal electoral.
