Uno decide

“Si gano, celebro con chicha”: Rocío Molina pasa por el 'Detector de Mentiras'

En el espacio confesó que disfruta tomar chicha y aseguró que, si gana la Alcaldía, celebrará con esta bebida tradicional. Admitió además que, como cualquier persona, alguna vez ha mentido.

Cristina Cotari

04/02/2026 13:50

La candidata Rocio Molina en el “Detector de Mentiras” con el Dr. Otto Fraude. Foto: Red Uno
Cochabamba

La candidata a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Unidos, Rocío Molina, participó en el segmento del “Detector de Mentiras” con el Dr. Otto Fraude, del programa El Mañanero de Red Uno, donde respondió con tono distendido a preguntas personales y políticas.

En el espacio confesó que disfruta tomar chicha y aseguró que, si gana la Alcaldía, celebrará con esta bebida tradicional. Admitió además que, como cualquier persona, alguna vez ha mentido.

 

Molina contó que tiene 52 años y que es conocida por sus cercanos como “Chio” o “Chiito”.

Reveló que le gusta cocinar y que entre sus platos favoritos están el pejtu de habas, la paella y el tradicional plato paceño.

También habló de su familia y señaló que es madre de seis hijos. “Todos son iguales, pero ninguno es igual”, dijo entre risas.

Al referirse a la ciudad, afirmó que Cochabamba “todavía no ha brillado” y recordó que antes era conocida como “el granero de Bolivia” , por lo que es  necesario recuperar el liderazgo y resolver problemas estructurales, como el derecho propietario de los vecinos.

Sobre su vínculo con el Movimiento Al Socialismo (MAS), aclaró que fue invitada, pero que nunca fue militante. “Creí en su momento en algunos postulados importantes, pero luego hubo desencanto”, afirmó.

En el plano de gustos personales, dijo que prefiere la cueca antes que otros ritmos y ratificó su gusto por la chicha.

Al ser consultada sobre figuras políticas, mencionó al expresidente  Luis Arce y al candidato Carlos Zavaleta.

Molina también se refirió a casos polémicos del pasado, como el tema de las mochilas con sobreprecio, señalando que fue un asunto que debía resolverse en la justicia.

Sobre exalcaldes, calificó a Humberto Coronel Rivas , conocido como "topadora" como un buen alcalde, mientras que consideró a José María Leyes como el peor.

Finalmente, destacó que la alianza Unidos agrupa a diversos sectores y sostuvo que “hay gente buena en todas partes”.

“Soy periodista y hoy estoy haciendo política”, concluyó, dejando ver un perfil cercano y directo durante su participación televisiva.

