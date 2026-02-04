Rocío Molina plantea desconcentrar subalcaldías, combatir la corrupción y resolver el problema de la basura en Cochabamba

La candidata a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Unidos, Rocío Molina, presentó sus principales propuestas de gestión y destacó su trayectoria profesional y política, afirmando que la ciudad “necesita un cambio real” y no solo una imagen superficial.

Molina, de 52 años, es periodista de profesión y cuenta con una amplia experiencia en medios de comunicación. Ingresó a la política en 2015 como concejal de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS), cargo que ejerció hasta 2021.

Entre sus principales propuestas, la candidata planteó en entrevista con Red Uno la desconcentración de las subalcaldías. Propone pasar de siete a 15 subalcaldías, una por distrito, con personal y servicios municipales completos en cada territorio.

“No es lo mismo vivir en Itocta que en la Alejo Calatayud o en la Adela Zamudio. Cada distrito tiene necesidades distintas”, explicó.

Indicó que esta medida permitirá un mejor control de los loteamientos, la protección de áreas verdes y la prevención de asentamientos en zonas de riesgo, además de garantizar el acceso al derecho propietario desde las subalcaldías.

En el ámbito económico, Molina propone apoyar al sector emprendedor con licencias municipales a costo cero durante los dos primeros años del primer emprendimiento, además de acompañamiento técnico del municipio.

Sobre la lucha contra la corrupción, afirmó que se implementará tecnología y sistemas informáticos para transparentar la atención al ciudadano y reducir la discrecionalidad de los funcionarios.

Respecto al problema de la basura, Molina cuestionó que Cochabamba continúe dependiendo del relleno sanitario de K’ara K’ara y comentó que el manejo de residuos “se ha convertido en un negocio”.

Señaló que el municipio paga cerca de 55 millones de bolivianos al año por la disposición de residuos y planteó revisar el contrato vigente, además de impulsar la separación de basura en origen, el reciclaje y la educación ambiental junto a los vecinos.

Finalmente, la candidata también remarcó la necesidad de mejorar el acceso a servicios básicos como agua potable y alcantarillado, así como de encarar de manera efectiva la contaminación del río Rocha.

Respecto a su paso por el Concejo, Molina sostuvo que impulsó normas clave como la Ley de la Bicicleta y la Ley del Arbolado, además de gestionar cerca de 90 millones de bolivianos para obras de impacto, entre ellas la revitalización de la colina de San Sebastián.

También, recordó que, junto a otros concejales, denunció hechos de corrupción durante la gestión del exalcalde José María Leyes y trabajó para estabilizar la ciudad en la pandemia.

