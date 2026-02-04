Rocío Molina plantea desconcentrar subalcaldías, combatir la corrupción y resolver el problema de la basura en Cochabamba

Entre sus principales propuestas, la candidata plantea la desconcentración de las subalcaldías. Propone pasar de siete a 15 subalcaldías, una por distrito, con personal y servicios municipales completos en cada territorio.
La candidata a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Unidos, Rocío Molina, presentó sus principales propuestas de gestión y destacó su trayectoria profesional y política, afirmando que la ciudad “necesita un cambio real” y no solo una imagen superficial.
Molina, de 52 años, es periodista de profesión y cuenta con una amplia experiencia en medios de comunicación. Ingresó a la política en 2015 como concejal de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS), cargo que ejerció hasta 2021.
“No es lo mismo vivir en Itocta que en la Alejo Calatayud o en la Adela Zamudio. Cada distrito tiene necesidades distintas”, explicó.
Indicó que esta medida permitirá un mejor control de los loteamientos, la protección de áreas verdes y la prevención de asentamientos en zonas de riesgo, además de garantizar el acceso al derecho propietario desde las subalcaldías.
Sobre la lucha contra la corrupción, afirmó que se implementará tecnología y sistemas informáticos para transparentar la atención al ciudadano y reducir la discrecionalidad de los funcionarios.
Respecto al problema de la basura, Molina cuestionó que Cochabamba continúe dependiendo del relleno sanitario de K’ara K’ara y comentó que el manejo de residuos “se ha convertido en un negocio”.
Finalmente, la candidata también remarcó la necesidad de mejorar el acceso a servicios básicos como agua potable y alcantarillado, así como de encarar de manera efectiva la contaminación del río Rocha.
Respecto a su paso por el Concejo, Molina sostuvo que impulsó normas clave como la Ley de la Bicicleta y la Ley del Arbolado, además de gestionar cerca de 90 millones de bolivianos para obras de impacto, entre ellas la revitalización de la colina de San Sebastián.
También, recordó que, junto a otros concejales, denunció hechos de corrupción durante la gestión del exalcalde José María Leyes y trabajó para estabilizar la ciudad en la pandemia.
