TSE recuerda que este jueves vence el plazo para la sustitución de candidatos inhabilitados

Las organizaciones políticas tienen hasta las 23:59 de este 5 de febrero para presentar reemplazos. De los 34.000 inscritos inicialmente a nivel nacional, solo 8.000 pasaron el filtro; el resto quedó fuera por incumplir requisitos.

Miguel Ángel Roca Villamontes

04/02/2026 15:39

El presidente del TSE recuerda fecha para sustituir candidatos. Foto TSE
Bolivia

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, ratificó que este jueves 5 de febrero, a las 23:59, concluye el plazo para que las organizaciones políticas realicen la sustitución de candidatos que fueron inhabilitados por no cumplir con los requisitos establecidos en el proceso electoral.

Ávila explicó que, una vez vencido el plazo, el calendario electoral continuará su curso bajo el principio de preclusión, por lo que no se admitirán nuevas sustituciones.

El jueves a las 23:59 fenece el plazo para realizar la sustitución de candidaturas. El viernes vamos a dar un informe a todo Bolivia sobre la cantidad de sustituciones presentadas. El calendario electoral se desarrolla bajo el principio de preclusión; una vez cerramos este plazo, no puede ser utilizado”, afirmó.

La autoridad electoral recordó que, para estas elecciones subnacionales, a escala nacional, se inscribieron alrededor de 34.000 candidatos, de los cuales 26.000 fueron inhabilitados por no cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Asimismo, informó que el TSE ha recibido más de 900 apelaciones, además de recursos extraordinarios presentados contra candidatos a distintas alcaldías del país, los cuales se encuentran en proceso de revisión.

