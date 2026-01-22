TEMAS DE HOY:
Ernesto Rafael Arce Mosqueira Robo de motocicleta Operativo en Independencia

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

TSE insta a partidos a respetar los resultados de las elecciones subnacionales

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, inauguró el Encuentro Multipartidario y pidió a las organizaciones políticas asumir un compromiso democrático para preservar la paz social de cara a los comicios del 22 de marzo.

Miguel Ángel Roca Villamontes

22/01/2026 9:43

Escuchar esta nota

Cerca de las 9:30 de este jueves, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, inauguró el Encuentro Multipartidario, que se desarrolla con la participación de los delegados de las organizaciones políticas habilitadas para las elecciones subnacionales, previstas para el 22 de marzo.

Durante su discurso, Ávila exhortó a las organizaciones políticas a asumir, desde este jueves, el compromiso democrático de respetar los resultados electorales y contribuir a la paz social.

“Bolivia necesita responsabilidad democrática, respeto institucional y compromiso con la paz. Desde el TSE reafirmamos nuestra independencia, imparcialidad y apego irrestricto a la Constitución y a la ley. Defender la democracia no es una opción, es una obligación compartida”, señaló.

Noticia en desarrollo... 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD