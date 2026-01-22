TSE insta a partidos a respetar los resultados de las elecciones subnacionales

Cerca de las 9:30 de este jueves, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, inauguró el Encuentro Multipartidario, que se desarrolla con la participación de los delegados de las organizaciones políticas habilitadas para las elecciones subnacionales, previstas para el 22 de marzo.

Durante su discurso, Ávila exhortó a las organizaciones políticas a asumir, desde este jueves, el compromiso democrático de respetar los resultados electorales y contribuir a la paz social.

“Bolivia necesita responsabilidad democrática, respeto institucional y compromiso con la paz. Desde el TSE reafirmamos nuestra independencia, imparcialidad y apego irrestricto a la Constitución y a la ley. Defender la democracia no es una opción, es una obligación compartida”, señaló.

Noticia en desarrollo...

