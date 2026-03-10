Comerciantes de El Torno afectados por inundaciones tras intensa lluvia

Las lluvias registradas en las últimas horas volvieron a generar problemas en el municipio de El Torno, en Santa Cruz, donde comerciantes denunciaron que el agua ingresó a sus negocios provocando pérdidas y preocupación entre los vendedores.

Según relataron los afectados, la precipitación comenzó aproximadamente a las 18:30 y en menos de media hora el nivel del agua ya había subido considerablemente, inundando varios puestos de venta en la zona.

Los comerciantes explicaron que la fuerza del agua arrastró piedras y otros materiales desde las calles cercanas, lo que agravó la situación. A pesar de que algunos intentaron proteger sus negocios colocando bolsas con arena, la corriente terminó desplazándolas.

Debido a la acumulación de agua, incluso se tuvo que desviar el tránsito hacia otra avenida, ya que la zona quedó prácticamente anegada.

Los vendedores señalaron que este problema se repite cada vez que se registran lluvias intensas en el municipio. Indicaron que el agua llegó a alcanzar aproximadamente 30 centímetros de altura dentro de algunos puestos, generando preocupación por los daños que pueden sufrir sus mercaderías.

Los comerciantes pidieron a las autoridades municipales buscar una solución definitiva al problema del drenaje en el sector, ya que aseguran que las lluvias son frecuentes y cada temporada enfrentan la misma situación.

Mira la programación en Red Uno Play