Xavier Iturralde quiere ser alcalde de la ciudad de La Paz

El empresario Xavier Iturralde junto a la agrupación política Alianza Social Patriótica (ASP) oficializó su candidatura a la Alcaldía de la ciudad de La Paz, camino a las elecciones subnacionales 2026.

Xavier Iturralde es el empresario que propuso la elaboración de diésel sintético en base de residuos donde en su intención denunció excesiva burocracia para poder obtener los permisos respectivos para su empresa.

Foto: Xavier Iturralde candidato a la alcaldía de La Paz

Iturralde en 2021 también fue candidato a la alcaldía por la misma agrupación política, entre sus propuestas quiere recuperar el motor económico y atraer inversiones privadas para la ciudad de La Paz.

