TEMAS DE HOY:
cuerpo dentro de un freezer barrio Ferbo

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Xavier Iturralde quiere ser alcalde de la ciudad de La Paz

El empresario Xavier Iturralde junto a la agrupación política Alianza Social Patriótica (ASP) oficializó su candidatura a la Alcaldía de la ciudad de La Paz, camino a las elecciones subnacionales 2026.

Juan Marcelo Gonzáles

26/12/2025 21:52

La Paz

Escuchar esta nota

El empresario Xavier Iturralde junto a la agrupación política Alianza Social Patriótica (ASP) oficializó su candidatura a la Alcaldía de la ciudad de La Paz, camino a las elecciones subnacionales 2026.

Xavier Iturralde es el empresario que propuso la elaboración de diésel sintético en base de residuos donde en su intención denunció excesiva burocracia para poder obtener los permisos respectivos para su empresa.

Foto: Xavier Iturralde candidato a la alcaldía de La Paz

Iturralde en 2021 también fue candidato a la alcaldía por la misma agrupación política, entre sus propuestas quiere recuperar el motor económico y atraer inversiones privadas para la ciudad de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD