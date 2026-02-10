Guido Machuca propone transformar Colcapirhua con un enfoque en salud y servicios básicos

En el marco del ciclo de entrevistas “Conociendo Al Candidato”, Guido Machuca Mérida presentó su plan de gobierno para la alcaldía de Colcapirhua bajo la sigla del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). Con un llamado a la unidad y bajo el apelativo tradicional de los "Manka llut'as", el candidato busca revertir lo que denomina años de postergación en el municipio.

A sus 66 años, Machuca Mérida resalta su formación profesional como Licenciado en Administración de Empresas, con estudios superiores realizados en Monterrey, México. El candidato, quien destaca a Dios y a su familia —compuesta por su esposa y cinco hijos— como los pilares de su vida, apuesta por aplicar su experiencia técnica para lograr un "desarrollo ordenado" en la región.

El plan de Machuca se concentra en necesidades críticas que han sido demanda histórica de los vecinos de Colcapirhua:

Salud con infraestructura: El proyecto estrella es la construcción de un hospital de segundo nivel , el cual contaría con equipamiento moderno para evitar el colapso de los centros actuales.

Educación y Seguridad: Propone no solo la edificación de nuevas unidades educativas, sino un plan de mantenimiento riguroso y la instalación de cámaras de seguridad en los recintos escolares.

Saneamiento y Medio Ambiente: Machuca anunció un proyecto ambicioso para la gestión de basura y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, clave para la salud pública del municipio.

Uno de los puntos más sensibles de su discurso fue el sector de la tercera edad. El candidato del FRI denunció que este grupo ha sido "abandonado y postergado", por lo que propone la creación de una casa recreacional diseñada específicamente para mejorar las condiciones de vida y el esparcimiento de los adultos mayores.

Machuca concluyó su presentación enfatizando que su gestión trabajará de la mano con los sectores sociales. "Ha llegado el momento para poder transformar nuestro municipio con el apoyo de todos ustedes", sentenció, cerrando con su eslogan de campaña: "Primero Colcapirhua".

