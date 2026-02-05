Conociendo al Candidato: Ariel Ramallo busca transformar Quillacollo con el MTS

En una nueva entrega de nuestro sector “Conociendo al Candidato”, conversamos con Cristian Ariel Ramallo, quien se postula a la silla municipal de Quillacollo por el Movimiento Tercer Sistema (MTS). Con un discurso enfocado en la renovación y la transparencia, Ramallo asegura que su motivación nace del "abandono de más de 25 años" que sufre el municipio.

A sus 46 años, Ramallo se define principalmente como un hombre de fe y de familia. Con 20 años de matrimonio y cuatro hijos, subraya que sus valores personales son el motor de su incursión política: "Lo más importante para mí es Dios, la familia y mi Quillacollo", afirma.

El candidato del MTS presentó un plan de trabajo basado en la fiscalización y la modernización de los servicios básicos. Sus pilares fundamentales incluyen:

Lucha contra la corrupción y fiscalización: Ramallo propone realizar auditorías exhaustivas a las gestiones de los últimos 15 años, alegando una falta de control en el uso de los recursos públicos.

Seguridad y urbanismo: Una de sus propuestas más llamativas es el traslado de la cárcel municipal , debido al actual hacinamiento que representa un riesgo tanto para los internos como para la zona urbana.

Derecho a la propiedad: Promete agilizar la entrega de títulos de propiedad para las familias que aún no cuentan con seguridad jurídica sobre sus terrenos.

Salud y educación: Fortalecer el sistema público para cerrar la brecha de atención en el municipio.

"Quillacollo ha estado abandonado por más de dos décadas. Pido el voto de los quillacolleños para cambiar nuestro rumbo e ir hacia adelante", declaró el candidato al cierre de su intervención.

