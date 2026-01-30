Carlos López Salinas: El abogado con discapacidad que busca transformar Quillacollo en la ciudad más moderna de Bolivia

Carlos López Salinas, abogado y politólogo de formación, se presenta como el candidato de NGP a la alcaldía de Quillacollo con una propuesta centrada en la renovación técnica y la inclusión social. Con una trayectoria académica destacada que incluye una maestría en Derecho Constitucional y cuatro diplomados en áreas como gestión pública y niñez, López busca aplicar su conocimiento especializado para transformar la administración municipal. Su candidatura lleva consigo un mensaje de superación personal, pues aspira a demostrar que las personas con discapacidad poseen la capacidad y el liderazgo necesarios para ejecutar una gestión eficiente y transparente en beneficio de su comunidad.

El plan de gobierno de López se fundamenta en la modernización y el ordenamiento estricto del municipio. Entre sus metas principales destaca la conversión de Quillacollo en la ciudad más limpia de Bolivia, mediante un plan integral de mantenimiento de calles, plazas y sistemas de drenaje. Asimismo, propone una reforma urbana que permita ordenar tanto el tráfico vehicular como el sector comercial, con el objetivo de devolver la fluidez a las vías públicas y garantizar que las aceras sean espacios seguros y expeditos para los peatones.

La digitalización de la administración pública es otro de los pilares esenciales de su proyecto. El candidato de NGP plantea modernizar el municipio para ofrecer servicios en línea que permitan a los ciudadanos realizar todos sus trámites de manera digital desde sus hogares, eliminando las filas y reduciendo los focos de posible corrupción. Para López, esta visión tecnológica debe ir acompañada de un fuerte impulso a la educación, la cual considera el motor principal para alcanzar el desarrollo sostenible de Quillacollo y, eventualmente, del país.

Guiado por valores familiares y espirituales, el aspirante subraya que su profundo conocimiento de las necesidades locales, producto de su raíz quillacolleña, es lo que garantiza la viabilidad de sus promesas. Carlos López Salinas apuesta por una gestión sin corrupción, donde la capacidad técnica y la sensibilidad social se unan para proyectar a Quillacollo hacia un futuro de modernidad y orden.

