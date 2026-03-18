Este domingo, cada voto cuenta: Red Uno te lleva minuto a minuto la jornada electoral

Este domingo 22 de marzo, Bolivia vivirá una jornada clave para su futuro democrático, y Red Uno de Bolivia le acompañará desde muy temprano con una cobertura especial sin precedentes.

Desde las 06:00 de la mañana, arranca el Operativo “Uno Decide”, una transmisión en vivo que le llevará minuto a minuto todo lo que ocurra durante las elecciones de autoridades departamentales, regionales y municipales.

Información en tiempo real

Con un amplio despliegue técnico y humano, Red Uno estará presente en distintos puntos del país para brindarle:

La apertura de las urnas

La participación ciudadana

Incidentes y reportes en directo

El desarrollo completo de la jornada

Los resultados oficiales

Una jornada que define el futuro

Las Elecciones Subnacionales 2026 marcan un momento decisivo, donde cada voto cuenta y construye el rumbo del país.

La expectativa es alta y millones de bolivianos acudirán a cumplir con su deber democrático, en una jornada que será seguida de cerca en todo el territorio nacional.

Multiplataforma: donde usted esté

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No se lo pierda

“Uno Decide – Elecciones Subnacionales 2026”

Domingo 22 de marzo

Desde las 06:00

Información, análisis y cobertura total… en vivo y en directo.

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