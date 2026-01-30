Jorge Muñoz busca la alcaldía de Sacaba con una apuesta por la digitalización y transparencia

En una nueva entrega del segmento “Conociendo al Candidato”, Jorge Edmer Muñoz Valdivia presentó su postulación a la alcaldía de Sacaba bajo la sigla de 'Unidos'. Con 60 años de edad y una sólida formación como abogado con maestría en Derecho Constitucional, Muñoz busca capitalizar su experiencia jurídica y administrativa para transformar la gestión municipal. El candidato recordó su paso como consejero departamental, destacando que durante su gestión se consolidaron proyectos de infraestructura vitales para la región, como la construcción de las avenidas Circunvalación y Chapare.

La propuesta central de Muñoz se enfoca en la creación de una Sacaba digna y transparente mediante la tecnología con propósito. El eje de su plan de gobierno es la implementación del modelo de gestión BIM, un sistema diseñado para modernizar los procesos estatales. Según el candidato, esta herramienta permitirá una fiscalización rigurosa y la agilización de trámites administrativos, lo que resultará en la eliminación directa de la burocracia y los focos de corrupción que afectan a la municipalidad.

"Mi objetivo es una Sacaba con propósito y tecnología, donde el sistema de gestión nos permita eliminar la burocracia y la corrupción para que cada ciudadano se sienta orgulloso de haber nacido en esta tierra", afirmó Muñoz.

En el ámbito del desarrollo humano, el aspirante de 'Unidos' aseguró que su administración atenderá de manera equitativa los sectores de salud, educación y deportes. Muñoz hizo especial énfasis en la inclusión social, comprometiéndose a fortalecer las políticas de atención para los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes, integrando a estos grupos en el modelo de ciudad próspera que proyecta.

Finalmente, el candidato subrayó que el pilar fundamental de su motivación es el bienestar de la familia sacabeña. Muñoz Valdivia manifestó que su objetivo es lograr que cada ciudadano se sienta orgulloso de su origen, trabajando de manera unida con la población para alcanzar resultados tangibles. Su visión concluye en la transformación de Sacaba en una ciudad tecnológica y honesta, donde la transparencia administrativa sea el motor del desarrollo económico y social.

