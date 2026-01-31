Sergio Vásquez: El joven comunicador que busca transformar Quillacollo en una "potencia tecnológica"

En una nueva entrega del segmento “Conociendo al candidato”, Sergio Vásquez presentó su postulación a la Alcaldía de Quillacollo por la agrupación 'Unidos'. Con un perfil que combina la comunicación, el emprendimiento y la tecnología, Vásquez busca posicionarse como la alternativa de "manos limpias" frente a la política tradicional.

Vásquez, de 32 años, enfatizó su vínculo histórico con el municipio, relatando que creció en las calles de Quillacollo trabajando como comerciante desde los 8 años. Además de ser comunicador de profesión, se define como un autodidacta que ha incursionado en el diseño publicitario, la creación de contenido y la operación en mercados financieros. En el ámbito personal, compartió ser padre de una niña y un amante de los animales.

El plan de gobierno de Vásquez se asienta sobre la modernización radical de la administración pública y la mejora de la infraestructura esencial. Entre sus propuestas destacan:

Infraestructura y Servicios: Implementación del "Plan Cero Baches", garantía de servicios básicos dignos y la creación de la Casa de la Juventud.

Gobierno Digital: Eliminación de la burocracia y las filas mediante la digitalización estatal, incluyendo consultas médicas las 24 horas a través de WhatsApp.

Proyectos Estratégicos: Construcción de una planta de industrialización de basura, un crematorio y cementerio canino, y la gestión de la Universidad Tecnológica Nacional en el Playón de Marquina.

Seguridad y Economía: Convertir al municipio en la ciudad más segura del país y en una potencia exportadora de talento y servicios digitales.

El candidato de 'Unidos' insistió en que su postulación representa una ruptura con la "vieja política", apelando a un liderazgo joven y valiente. "Quiero ser alcalde porque Quillacollo merece un líder que represente la verdadera renovación. El poder es efímero, pero el legado queda para siempre", concluyó Vásquez.

