Un muerto y un herido tras choque frontal entre dos camiones en los Valles cruceños

El herido fue trasladado a un centro médico cercano para recibir atención, mientras que las autoridades de tránsito se encuentran investigando las causas del siniestro.
22/12/2025 13:53
Escuchar esta nota
Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes en la carretera a Comarapa, específicamente entre Quiñe y Mataral, dejó como saldo una persona fallecida y otra herida.
El herido fue trasladado a un centro médico cercano para recibir atención, mientras que las autoridades de tránsito se encuentran investigando las causas del siniestro.
Se espera un informe oficial que detalle las circunstancias exactas del accidente.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55