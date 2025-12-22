Un muerto y un herido tras choque frontal entre dos camiones en los Valles cruceños

Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes en la carretera a Comarapa, específicamente entre Quiñe y Mataral, dejó como saldo una persona fallecida y otra herida.

Según los primeros reportes, dos camiones colisionaron de frente, destruyendo completamente la parte delantera de ambos vehículos.

El herido fue trasladado a un centro médico cercano para recibir atención, mientras que las autoridades de tránsito se encuentran investigando las causas del siniestro.

Se espera un informe oficial que detalle las circunstancias exactas del accidente.

En tanto, otro camión que transportaba sandías se embarrancó; según testigos, el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad.

