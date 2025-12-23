Conoce el estado de las rutas en Santa Cruz y los puntos con precaución

Ante el inicio del feriado largo por Navidad, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que en el departamento de Santa Cruz se registra un solo punto de bloqueo, mientras que el resto de las rutas se encuentran transitables, aunque con recomendaciones de precaución por trabajos y lluvias.

El gerente regional de la ABC Santa Cruz, Miguel Rojas, señaló que el único punto de corte se encuentra en San Julián, medida que fue instalada como protesta contra la eliminación de la subvención a los combustibles.

Asimismo, explicó que en la ruta a los valles cruceños, específicamente en el sector de Chorro Viejo, se tiene maquinaria pesada trabajando en la reposición de la capa asfáltica, afectada la semana pasada por las lluvias.

Rojas aseguró que todas las carreteras del departamento se encuentran habilitadas, con excepción del tramo que conecta Santa Cruz con Beni, el cual presenta restricciones.

No obstante, pidió a las personas que planean viajar hacia los valles cruceños que lo hagan con máxima precaución, debido a la presencia de trabajos en la vía y al pronóstico de lluvias para los próximos días.

“En caso de registrarse precipitaciones fuertes, vamos a proceder al cierre temporal del tramo en la zona de Chorro Viejo. Hay pronósticos de lluvias y pedimos a los conductores extremar cuidados”, advirtió.

