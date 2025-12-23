¡Atención viajeros! Precios de pasajes interdepartamentales se disparan por fiestas de fin de año

Las fiestas de fin de año han traído alegría, pero también un dolor de bolsillo. Los pasajeros que salen desde la terminal de buses Bimodal están sorprendidos con el aumento de hasta el doble en los precios de los pasajes interdepartamentales. Por ejemplo, viajar a La Paz ahora cuesta Bs 500, cuando antes era Bs 300. Y el trayecto al Beni se ha disparado a Bs 320, cuatro veces más que los Bs 80 anteriores.

La explicación, según los choferes está relacionada con la eliminación de la subvención del combustible y los desvíos obligatorios por bloqueos en algunas rutas.

Actualmente, la venta de pasajes a Cochabamba es condicional por un bloqueo en Villa Tunari, mientras que la ruta al Beni requiere tomar dos desvíos por los bloqueos en San Julián y San Pablo en rechazo al Decreto 5503. Sin embargo, los transportistas advierten que los caminos alternativos están en mal estado por las recientes inclemencias del tiempo.

Los pasajeros expresan su preocupación por este incremento, ya que algunos tenían la esperanza de visitar a sus familiares por las fiestas de fin de año.



