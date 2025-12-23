TEMAS DE HOY:
¿De compras en Navidad? Ten en cuenta estas recomendaciones para evitar robos

Entre el movimiento y las ofertas aumentaron los robos, especialmente cuando hay aglomeración de personas.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

23/12/2025 11:13

FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

A vísperas de Nochebuena y el Año Nuevo, los mercados y ferias de Santa Cruz se llenan de gente que busca llevar todo para la mesa familiar. Uno de los puntos más concurridos es la Feria Barrio Lindo, que por las fiestas de fin de año abre todos los días hasta el 6 de enero.

Sin embargo, entre el movimiento y las ofertas aumentaron los robos, especialmente cuando hay aglomeración de personas.

Según relatan los propios comerciantes, los delincuentes aprovechan los momentos de mayor congestión, cuando las personas están concentradas en elegir productos o realizar pagos y roban carteras, celulares y billeteras, mediante distracciones rápidas que en segundos dejan a los compradores sin sus pertenencias.

Aquí te dejamos algunas recomendaciones sobre los cuidados que deben tener al visitar centros de abastecimiento:

  • Evite llevar grandes cantidades de dinero en efectivo
  • Priorice pagos mediante QR u otros medios electrónicos
  • Mantenga siempre a la vista bolsos, mochilas y carteras
  • No use el celular en zonas congestionadas
  • No pierda de vista a los niños y téngalos siempre de la mano
  • Evite distracciones innecesarias en espacios con mucha gente
  • Este siempre atento en pasillos estrechos y zonas congestionadas

 

 

