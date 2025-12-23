¿De compras en Navidad? Ten en cuenta estas recomendaciones para evitar robos

A vísperas de Nochebuena y el Año Nuevo, los mercados y ferias de Santa Cruz se llenan de gente que busca llevar todo para la mesa familiar. Uno de los puntos más concurridos es la Feria Barrio Lindo, que por las fiestas de fin de año abre todos los días hasta el 6 de enero.

Sin embargo, entre el movimiento y las ofertas aumentaron los robos, especialmente cuando hay aglomeración de personas.

Según relatan los propios comerciantes, los delincuentes aprovechan los momentos de mayor congestión, cuando las personas están concentradas en elegir productos o realizar pagos y roban carteras, celulares y billeteras, mediante distracciones rápidas que en segundos dejan a los compradores sin sus pertenencias.

Aquí te dejamos algunas recomendaciones sobre los cuidados que deben tener al visitar centros de abastecimiento:

Evite llevar grandes cantidades de dinero en efectivo

Priorice pagos mediante QR u otros medios electrónicos

Mantenga siempre a la vista bolsos, mochilas y carteras

No use el celular en zonas congestionadas

No pierda de vista a los niños y téngalos siempre de la mano

Evite distracciones innecesarias en espacios con mucha gente

Este siempre atento en pasillos estrechos y zonas congestionadas

Mira la programación en Red Uno Play