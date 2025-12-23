Cierre de año impresionante para Potosí: Real asciende y Nacional campeón

El fútbol potosino vive uno de sus mejores momentos. En los últimos días de este 2025, los hinchas de la Villa Imperial celebraron dos de las alegrías más grandes a nivel nacional: Real Potosí logró el ascenso a la División Profesional y Nacional Potosí se consagró campeón de la Copa Bolivia.

La felicidad es doble y proviene de dos de los clubes más populares del departamento. Por un lado, Real Potosí aseguró su retorno a la máxima categoría del fútbol boliviano tras conquistar la Copa Simón Bolívar; y por otro, Nacional alcanzó un título histórico al imponerse a Bolívar en la final de la Copa Bolivia.

El pasado 7 de diciembre, Real Potosí consumó su ascenso luego de empatar 1-1 frente a San Juan FC de Santa Cruz, resultado que selló la serie tras la goleada 4-0 lograda previamente en el estadio Víctor Agustín Ugarte. La hazaña desató una multitudinaria celebración, con miles de hinchas del Lila saliendo a las calles de la capital potosina para recibir al equipo.

La alegría no terminó ahí. Días después, Nacional Potosí generó primero preocupación al caer 0-2 como local ante Bolívar en la ida de la final de la Copa Bolivia, disputada el 20 de diciembre. Sin embargo, la desazón se transformó en euforia el 22 de diciembre, cuando el Rancho Guitarra protagonizó una histórica remontada.

Nacional goleó 4-1 en el partido de vuelta y se adjudicó la Copa Bolivia, el segundo torneo más importante del fútbol nacional, cerrando una noche inolvidable para el pueblo potosino.

De esta manera, Potosí celebró por duplicado, reafirmando su protagonismo en el balompié boliviano con dos conquistas que quedarán marcadas en su historia deportiva.

