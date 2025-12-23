Bolivia se quedó sin representante para el Rally Dakar 2026

Bolivia no contará con representación en la edición 2026 del Rally Dakar, que nuevamente se realizará en Arabia Saudita. La noticia fue confirmada por Leonardo Martínez, piloto boliviano que ha participado en siete ocasiones en esta competencia y ha dejado en alto el nombre del país.

Martínez explicó que la principal razón para la ausencia de Bolivia en esta edición radica en la inestabilidad económica que enfrentan los competidores.

“La inscripción se abre con seis o siete meses de anticipación y se requiere una planificación financiera y deportiva de al menos un año. La situación económica y la inseguridad jurídica nos impidieron participar”, detalló.

El piloto también recordó los logros de su equipo, incluyendo la participación de su hija, Suany Martínez, quien se convirtió en la primera mujer boliviana en concluir la competencia. “Hemos participado siete veces y obtenido cuatro resultados exitosos. Mi hija participó tres años y logró terminar una vez”, destacó.

A pesar de las dificultades, el piloto afirmó que planea participar en el campeonato mundial en 2026 y anticipó su inscripción para el Dakar 2027. “Ya tenemos la esperanza con el presidente Rodrigo Paja y apoyamos las decisiones de los ministros, esperando estabilidad para proyectarnos a futuro”, afirmó.

Sobre los costos, Martínez precisó que una participación completa en el Dakar implica una inversión aproximada de 150.000 a 200.000 dólares, considerando preparación, logística y personal de asistencia. “Es realmente amor al deporte”, aseguró.

Mira la programación en Red Uno Play