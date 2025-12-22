Tristeza en Japón: Takumi Minamino sufre rotura de ligamento y se pierde el Mundial

Un momento de angustia se vivió el domingo en la Copa Francesa cuando Takumi Minamino, atacante japonés de 30 años, debió ser retirado del campo en camilla tras un duro impacto en su rodilla izquierda. La lesión ocurrió en el minuto 35, dejando a los espectadores en un silencio tenso mientras aguardaban noticias sobre su estado.

El incidente se produjo al intentar recuperar un balón durante el partido entre Mónaco y Auxerre. Minamino cayó al suelo inmediatamente, agarrándose la parte posterior de la pierna, evidenciando el dolor que lo obligó a abandonar el terreno de juego. Compañeros y cuerpo médico reaccionaron rápidamente ante la situación, mostrando gran preocupación.

La mañana de este lunes se conoció que el futbolista será operado de los ligamentos cruzados y será baja en la selección de Japón para el próximo Mundial que se desarrollará en México, Canadá y Estados Unidos.

Mira la programación en Red Uno Play