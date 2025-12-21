Surinam confirmó a Malyro Bogarde como su cuarto refuerzo para el partido de repesca intercontinental contra Bolivia, programado para el 26 de marzo de 2026. El futbolista de 23 años llega procedente del Lask de la Liga Austriaca y cuenta con experiencia en la Eredivisie de los Países Bajos y la Bundesliga de Alemania.

Formado en la cantera del Feyenoord, Bogarde se desempeña como defensor y mediocampista, aportando ritmo, disciplina y experiencia internacional al equipo surinamés. Además, es sobrino de Winston Bogarde, exjugador europeo y actual asistente técnico de Surinam, lo que refuerza la conexión familiar y el compromiso con el proyecto de clasificación al primer Mundial del país.

Con la incorporación de Bogarde, Surinam completa un plantel competitivo que ya contaba con Danilo Doekhie (Union Berlin), Crysencio Summerville (West Ham) y Joel Piroe (Leeds United), jugadores con recorrido en ligas europeas. La selección de Concacaf demuestra con estas decisiones que apunta seriamente a obtener la histórica clasificación y enfrentar con opciones reales a Bolivia en la repesca mundialista.

