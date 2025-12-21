TEMAS DE HOY:
Atraco a mano armada ACCIDENTE COCHABAMBA - ORURO

26ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Memphis Depay le da la Copa de Brasil al Corinthians

El neerlandès anotó este domingo el gol de la victoria por 2-1 del Corinthians frente al Vasco da Gama en la final de la Copa de Brasil.

EFE

21/12/2025 21:50

Foto: Redes sociales.
Brasil.

Escuchar esta nota

El neerlandés Memphis Depay anotó este domingo el gol de la victoria por 2-1 del Corinthians frente al Vasco da Gama en la final de la Copa de Brasil, un título que clasifica al equipo paulista a la Copa Libertadores de 2026.

Yuri Alberto abrió el marcador en el minuto 18 y dio la asistencia a Memphis para anotar el segundo gol y definitivo, en una jugada colectiva en el minuto 63.

Nuno Moreira, de cabeza, anotó el gol del Vasco da Gama, en el partido de vuelta de la final, disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, después del 0-0 de la ida, jugada el pasado miércoles en São Paulo.

El equipo carioca encajonó al Corinhtians en la recta final del partido, pero no consiguió contrarrestar el tanto de Memphis, que fue decisivo.

Para el Corinthians, este supone su cuarto título de Copa y el primero desde 2009, y es el segundo título del equipo en la temporada, después del Campeonato Paulista.

En la liga brasileña, el equipo ha permanecido toda la temporada en la zona media baja de la clasificación y terminó en la decimotercera posición, con 47 puntos, cuatro por encima del descenso.

El título de Copa, el segundo más importante de Brasil, supone además una inyección económica, por el premio de la competición, que ronda los 100 millones de reales (unos 18 millones de dólares) y por el retorno financiero que supone el boleto para la Libertadores. EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

01:00

El cartel de los sapos: el origen

03:00

Uno de película

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

01:00

El cartel de los sapos: el origen

03:00

Uno de película

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD