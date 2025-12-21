Conozca a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral

Tras el proceso de selección correspondiente en la Asamblea Legislativa, fueron posesionados los nuevos vocales titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), autoridades que asumirán la responsabilidad de conducir y garantizar la transparencia de los procesos electorales en el país.

Los vocales deberán conformar la nueva directiva del TSE en próximos días, para dar continuidad al trabajo de los exvocales en la organización de las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026.

A continuación, se presenta el perfil profesional de cada uno de los nuevos vocales:

Ximena Camacho Goyzueta

Es abogada de profesión, licenciada en Derecho, Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Cuenta con una amplia formación de posgrado, entre ellos estudios en Juicio Oral en el Procedimiento Penal, Ciencias Penales, Derecho Constitucional, Auditoría Jurídica, Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia, y Justicia Penal para Adolescentes con enfoque restaurativo. Fue asesora legal nacional del Consejo de la Magistratura y se desempeñó como presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, acumulando una destacada experiencia en el ámbito electoral y jurídico.

Silvia Chávez Reyes

Nació el 30 de diciembre de 1960 en Tarija y actualmente reside en la ciudad de La Paz. Posee formación profesional en Derecho Constitucional, Administrativo, Derechos Humanos, Derecho Electoral, Registral y Notarial. Su trayectoria está vinculada al fortalecimiento institucional y al ejercicio del derecho en distintas áreas del ámbito público.

Ramiro Canedo Chávez

Licenciado en Derecho por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), cuenta con una extensa formación académica a nivel de diplomados, maestrías, doctorados y posdoctorado. Es magíster en Derecho Penal, Administración de Justicia, Derecho Constitucional y Educación Superior, además de doctor en Derecho, Ciencias de la Educación y Derechos Humanos. Su formación incluye estudios en seguridad, defensa y desarrollo, consolidándolo como uno de los perfiles académicos más completos del nuevo cuerpo de vocales.

Celedonia Cruz Aina

Abogada y magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Fue autoridad originaria con el cargo de kuraj mama t’alla de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí (FAOI-NP). Ejerció funciones como jueza en el departamento del Beni y, en enero de 2024, fue posesionada como Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer N° 3, destacando su compromiso con la justicia y los derechos fundamentales.

Carlos Ortiz Quezada

Nació el 24 de mayo de 1980 en Trinidad, Beni, donde actualmente reside. Cuenta con título profesional en Derecho con antigüedad superior a cinco años y formación en Derecho Constitucional, Administrativo, Derechos Humanos y materia Electoral. Fue candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional en las elecciones judiciales de 2024 y se desempeñó como presidente del Tribunal Electoral Departamental del Beni, acumulando experiencia directa en la administración electoral.

Carlos Alberto Goitia Caballero

Abogado constitucionalista, analista político y exministro de Justicia y Derechos Humanos. Fue parte de la Asamblea Constituyente y ocupó los cargos de Ministro y Viceministro de Justicia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Boliviana de La Paz y cuenta con maestrías en Derecho Económico y Derecho Constitucional, además de especialización en Derecho Tributario. Su trayectoria combina experiencia académica, política e institucional.

