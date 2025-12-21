Tercer día sin micros en Santa Cruz y la Alcaldía despliega operativos

Por tercer día consecutivo, el servicio de transporte urbano en Santa Cruz no funcionó este domingo, como medida de protesta contra el Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención de combustibles.

Los dirigentes del sector exigen al municipio aprobar una tarifa de Bs 5, mientras que desde la Alcaldía han sugerido que el pasaje no supere los Bs 3.

Pese a que el transporte no salió a prestar el servicio, la Alcaldía instaló puntos de control en diferentes sectores de la ciudad para evitar cobros por encima del precio sugerido, según informó la Dirección de Tráfico y Transporte.

Ayer, el alcalde Jhonny Fernández advirtió a los dirigentes del transporte que podrían perder el control de las rutas y que las líneas de micros podrían ser reasignadas si no prestaban el servicio, pero los conductores mantuvieron su decisión de continuar con el paro.

Transporte anuncia bloqueos en la ciudad

Ante ello, la dirigencia del transporte cruceño aclaró que no estaban en paro, que estaban replegados porque no cuentan con recursos para cargar combustible, al mismo tiempo advirtieron que a partir del lunes masificarán sus protestas con bloqueos de rutas.

Mientras tanto, los ciudadanos buscan alternativas para movilizarse: algunos optan por camionetas que prestan servicio temporal y otros por trufis que cubren rutas establecidas.

Mira la programación en Red Uno Play