Santa Cruz sin micros: vecinos se las arreglan como pueden para llegar a sus hogares

Santa Cruz vive otra jornada complicada para movilizarse. Los micros no han salido a las calles, y la población se las ingenia para llegar a casa. En el antiguo mercado La Ramada, la escena es caótica, donde las personas deben subir a camionetas improvisadas para pasajeros.

“Estamos sufriendo el problema del transporte y nadie piensa en nosotros. Miren cómo tenemos que ir, como chanchos, como animales”, dijo una ciudadana mientras se dirigía a su domicilio.

Algunos revelaron que tuvieron que pagar hasta 35 bolivianos en taxis, mucho más de lo habitual, por la falta de servicio público.

La situación se da en el contexto del reciente aumento de combustibles decretado por el Gobierno mediante el Decreto 5503, que eliminó el subsidio estatal. El precio de la gasolina subió a Bs 6,96 por litro y el diésel a Bs 9,80 por litro, afectando directamente a las cooperativas de micros.

Como respuesta, el sector propuso elevar la tarifa del pasaje de Bs 2,30 a Bs 5, aunque las autoridades municipales aún no han autorizado ningún incremento.

Vecinos reportan que la falta de servicio regular obliga a esperar 45 minutos o más para encontrar algún vehículo que los lleve a su destino. Además, el riesgo está latente: familias viajan con niños en vehículos improvisados, sin garantías de seguridad.

Mira la programación en Red Uno Play