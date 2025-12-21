FBF actualiza la tabla: Aurora se salva y Wilstermann desciende

El Tribunal Superior de Apelaciones de la FBF resolvió acatar la decisión del TAS, eliminando las sanciones que pesaban sobre el club Aurora y sus dirigentes por el caso Gabriel Montaño. Esta determinación deja al Equipo del Pueblo con 37 puntos, fuera de la zona de descenso, mientras que Wilstermann pierde automáticamente su lugar en la Primera División y deberá competir en la Asociación Cochabambina de Fútbol en 2026.

Actualización de la tabla de posiciones del fútbol boliviano. Foto: Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

La Federación hizo oficial la actualización de la tabla de posiciones a través de sus canales digitales, reflejando que Aurora ya no arrastra la quita de 33 puntos que le había impuesto el Tribunal de Disciplina Deportiva. Además, se revocó la suspensión de sus dirigentes Jaime Cornejo y Sandra Valencia, originalmente sancionados por suplantación de identidad y adulteración de edad del jugador involucrado.

Con esta decisión, la comisión de competiciones programó el enfrentamiento indirecto entre San Juan FC de Santa Cruz y la Academia del Balompié Boliviano (ABB), dejando fuera a Wilstermann de la disputa por la permanencia. Así, el club cochabambino repite la historia de 2010 al perder nuevamente la categoría, mientras Aurora respira tranquilo y mantiene su presencia en la máxima división del fútbol boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play