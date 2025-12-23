Alcaldía de La Paz analiza definir una tarifa transitoria del transporte público

El secretario de Seguridad y Movilidad Urbana de La Paz, Erick Millares, informó este lunes en Red Uno que la definición de la tarifa del transporte público es una atribución del Gobierno Municipal y debe estar sustentada en un estudio socioeconómico de costos, que permita establecer rangos razonables y acordes a la realidad de la ciudad.

Millares explicó que los estudios no determinan una tarifa fija, sino un rango, debido a la diversidad de medios de transporte y a las características particulares de La Paz, como su estructura urbana y los factores que afectan la fluidez del tráfico.

Asimismo, señaló que actualmente no es el mejor momento para realizar un nuevo estudio integral de costos, ya que no reflejaría con precisión la realidad económica. Sin embargo, indicó que el alcalde sostuvo reuniones con sectores sociales para definir una tarifa provisional, tomando como base el estudio realizado este año, en el que se niveló el costo de los pasajes y se estableció un rango entre Bs 2,17 y Bs 2,40.

“Ahora solo se cambiarán los indicadores relacionados al combustible”, precisó la autoridad municipal.

En ese marco, Millares informó que se analiza una tarifa transitoria que oscila entre Bs 2,98 y Bs 3,50, aunque aclaró que se trata de un rango aproximado. Añadió que las juntas vecinales propusieron una tarifa de Bs 2,80, señalando que es el monto que la población puede pagar, y pidieron consideración al sector del transporte.

Por su parte, el sector transportista argumenta que el consumo de combustible representa un mayor porcentaje de sus costos operativos, por lo que demanda un estudio más detallado antes de definir la tarifa final. Cabe mencionar que una gran parte del transporte público utiliza gas vehicular, el cual, si bien registró un incremento, este no fue excesivo.

