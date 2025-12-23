“Me pusieron la pistola en la sien”: Taxista revela nuevos datos sobre el atraco en Santa Cruz

Un violento atraco se registró el pasado domingo 21 de diciembre, cuando tres delincuentes, haciéndose pasar por pasajeros, abordaron un taxi y robaron la vagoneta junto con el dinero del conductor.

El taxista, Decker Pereira, quien alquilaba el motorizado para trabajar, relató los dramáticos momentos que vivió y pidió ayuda a las autoridades para dar con los responsables.

“Me pusieron la pistola en la sien y me dijeron que si no colaboraba iba a morir. Yo solamente pedí a Dios que me ayude, porque no sabía qué iba a pasar”, relató Pereira.

El conductor explicó que recogió a los sujetos en la zona del Nuevo Mercado Los Pozos con destino a la G77. “Íbamos charlando como cualquier pasajero, me preguntó si son caros los repuestos, le dije que hay harto de esto, porque son chinos”, contó Pereira. “Mientras seguíamos charlando, le dije que íbamos a hacer un churrasco a casa de mi tía”.

Cuando se acercaban al destino, Pereira fue sorprendido: “Cuando yo vi que ya no había casas, frené y fue ahí que me agarraron del cuello, me metieron más adentro, me jalaron para atrás, me maniataron y me tiraron dos cachazos en la cabeza. Me dijeron que si no colaboraba, aquí te vas a morir”.

Tras ser abandonado en la avenida La Nueva Santa Cruz, logró caminar y pedir ayuda: “Me vine trotando, salí a la avenida, caminando unos 15 o 20 minutos, estaba aturdido del golpe. Recién apareció una moto, le hice parar y me llevó a la dueña de la vagoneta para que llamara a la policía”.

Pereira recalcó que el motorizado no era de su propiedad, sino que lo alquilaba para trabajar: “Alquilaba prácticamente el motorizado para poder trabajar. Le pido a DIPROVE que por favor me ayuden a encontrar la vagoneta porque la vagoneta no es mía. Esto es mi sustento diario”.

Además, denunció intentos de extorsión por parte de los delincuentes: “Llamaron pidiéndome 30 mil bolivianos para entregar la vagoneta, pero fuimos y no estaba”.

Finalmente, Pereira hizo un llamado a las autoridades: “Le pido a la ciudadanía que si saben algún dato me avisen y le pido igual a DIPROVE que me ayuden a encontrar la vagoneta y a capturar a estos atracadores”.

Hasta el momento, la denuncia se encuentra en investigación y las autoridades de DIPROVE buscan recuperar el motorizado y dar con los responsables.

