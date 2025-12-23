TEMAS DE HOY:
Nacionales

COB marchará este martes exigiendo mantener la subvención, pero manifiesta disposición al diálogo

Por su parte el Gobierno, logró acuerdos con varios sectores quienes apoyan la eliminación de la subvención y tiene previsto para este martes entablar reuniones con otros sectores y se convocará a la COB.

Jhovana Cahuasa

23/12/2025 7:30

Foto: Red Uno
La Paz

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, informó este lunes por la noche que, tras no lograr entablar un diálogo con el Gobierno, las medidas de presión continuarán este martes 23 de diciembre.

La determinación fue tomada en un ampliado nacional, donde los sectores afiliados ratificaron la necesidad de movilizarse.

“Hemos ya planificado las movilizaciones para el día martes para seguir en esta lucha reivindicativa hasta lograr la abrogación del Decreto Supremo 5503. Nosotros hemos sido bastante puntuales; suponemos que el presidente tiene una agenda amplia con diferentes sectores y nosotros fuimos respetuosos del horario, pero tiene que entender el Gobierno que nosotros también tenemos que ser respetuosos con nuestras bases”, afirmó Argollo.

Sin embargo, el máximo dirigente de la COB señaló que están dispuestos al diálogo y que asistirán a cualquier convocatoria que les haga el Ejecutivo.

“No somos intransigentes. Queremos que el Gobierno escuche nuestra posición firme; no estamos por temas políticos sino por un ámbito reivindicativo, y eso hemos manifestado”, puntualizó.

Por su parte, el Gobierno logró consensuar acuerdos con diferentes sectores sociales que se suman a la medida de levantar la subvención a los hidrocarburos. Asimismo, se está gestionando la instalación de mesas de trabajo para reactivar la economía del país. Además la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, informó que se tiene previsto la convocatoria a una reunión a la Central Obrera Boliviana (COB), para este martes.

La pasada jornada se sostuvo acuerdos con el sector gremial y mineros, también para hoy estaban previstas reuniones con los alcaldes de las ciudades capitales más El Alto, pero por las dificultades de la llegada a la ciudad de La Paz, la reunión se postergará para una nueva fecha.

 

