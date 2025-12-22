Denuncian que choferes incrementaron el pasaje de Bs 35 a Bs 100 en la ruta La Paz – Desaguadero

Pasajeros denunciaron este lunes cobros excesivos en el transporte interprovincial, específicamente en la ruta La Paz – Desaguadero. Según los afectados, el pasaje en minibús, que habitualmente cuesta 35 bolivianos, hoy oscila entre los 80, 100 e incluso 120 bolivianos.

“Están cobrando 80 bolivianos en los minibuses y los trufis piden hasta 120”, afirmó una de las usuarias molestas por la situación.

Los viajeros manifestaron que algunos choferes incrementan el costo del pasaje de manera arbitraria según aumenta la demanda de personas en la fila.

“Nos dijeron 60 bolivianos; cuando faltaban solo dos pasajeros para llenar el vehículo, nos subieron a 80 y luego terminaron cobrando 100”, agregó otra de las pasajeras.

Por su parte, los conductores argumentaron que el incremento se debe a los riesgos que corren en las carreteras, ya que, en muchos casos, se ven obligados a tomar rutas alternas para llegar a su destino.

Desde la Oficina del Consumidor (ODECO) señalaron que se sancionará a los transportistas involucrados por este ajuste arbitrario, asegurando que no existe ninguna autorización para modificar las tarifas vigentes.

