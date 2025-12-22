A días de Navidad, estos son los precios de los productos de la canasta familiar

En los mercados de la capital cruceña, los precios de productos básicos presentan variaciones importantes cuando estamos a pocos días de las celebraciones por fin de año, afectando la economía familiar.

La carne de res de primera se cotiza entre 70 y 72 bolivianos el kilo, mientras que la de segunda se encuentra entre 60 y 62 bolivianos.

La carne de cerdo también muestra incrementos: la pierna se vende a 35 bolivianos, la costilla a 45 y la chuleta a 43 bolivianos por kilo, con un aumento aproximado de un boliviano por semana, según reportan los comerciantes.

El pollo mantiene un precio de 18 bolivianos por kilo, con proyecciones de bajar a 17 bolivianos próximamente. Además, se ofrece una promoción en algunos mercados: por la compra de 10 pollos, uno es gratis.

En cuanto a las verduras, estas registran alzas por problemas en el transporte. La zanahoria se cotiza a 50 bolivianos, la arroba, la remolacha a 80, el pimentón a 6 bolivianos la docena y el tomate en caja alcanza hasta 180 bolivianos. La papa varía entre 40 y 54 bolivianos, y la cebolla entre 25 y 64 bolivianos, según el tamaño y presentación.

Otros alimentos también muestran incrementos: el arroz subió de 350 a 400 bolivianos el quintal, el azúcar de 8 a 10 bolivianos por kilo, y el aceite alcanza los 40 bolivianos. El queso ha incrementado su precio a 30 bolivianos por kilo, y el huevo, que anteriormente costaba 18 bolivianos por maple, ahora se encuentra a 30 bolivianos.

Los comerciantes atribuyen estas subidas a factores logísticos y al incremento gradual de los costos de producción, afectando directamente la canasta familiar de los consumidores.

