TEMAS DE HOY:
cargamentos ilícitos Asesinato en Cobija Accidente en Cochabamba

23ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

A días de Navidad, estos son los precios de los productos de la canasta familiar

Comerciantes reportan alzas en productos básicos por problemas de transporte y aumento de costos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/12/2025 21:34

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En los mercados de la capital cruceña, los precios de productos básicos presentan variaciones importantes cuando estamos a pocos días de las celebraciones por fin de año, afectando la economía familiar.

La carne de res de primera se cotiza entre 70 y 72 bolivianos el kilo, mientras que la de segunda se encuentra entre 60 y 62 bolivianos.

La carne de cerdo también muestra incrementos: la pierna se vende a 35 bolivianos, la costilla a 45 y la chuleta a 43 bolivianos por kilo, con un aumento aproximado de un boliviano por semana, según reportan los comerciantes.

El pollo mantiene un precio de 18 bolivianos por kilo, con proyecciones de bajar a 17 bolivianos próximamente. Además, se ofrece una promoción en algunos mercados: por la compra de 10 pollos, uno es gratis.

 

En cuanto a las verduras, estas registran alzas por problemas en el transporte. La zanahoria se cotiza a 50 bolivianos, la arroba, la remolacha a 80, el pimentón a 6 bolivianos la docena y el tomate en caja alcanza hasta 180 bolivianos. La papa varía entre 40 y 54 bolivianos, y la cebolla entre 25 y 64 bolivianos, según el tamaño y presentación.

Otros alimentos también muestran incrementos: el arroz subió de 350 a 400 bolivianos el quintal, el azúcar de 8 a 10 bolivianos por kilo, y el aceite alcanza los 40 bolivianos. El queso ha incrementado su precio a 30 bolivianos por kilo, y el huevo, que anteriormente costaba 18 bolivianos por maple, ahora se encuentra a 30 bolivianos.

Los comerciantes atribuyen estas subidas a factores logísticos y al incremento gradual de los costos de producción, afectando directamente la canasta familiar de los consumidores.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD