Alerta roja en 7 departamentos: tormentas y desbordes mantienen en riesgo a miles

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alertas por peligro extremo que afectan a Beni, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca y Potosí, manteniendo vigente la alerta roja hasta el 26 de diciembre.

Las zonas más críticas se concentran en Cochabamba, con poblaciones como Ivirgarzama, Chimoré, Puerto Villarroel, Entre Ríos, Bulo Bulo, Villa Tunari y Colomi bajo vigilancia constante. En Santa Cruz, el riesgo incluye Yapacaní, San Juan de Yapacaní y áreas densamente pobladas como el Plan Tres Mil en la capital cruceña.

Además, se prevén tormentas eléctricas moderadas a fuertes en seis departamentos: Beni, Tarija, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz. En La Paz, las provincias más afectadas son Murillo, Caranavi e Iturralde, mientras que en Santa Cruz el alerta abarca los Valles cruceños, Andrés Ibáñez y Warnes.

El Senamhi también mantiene alerta naranja por posibles desbordes de ríos en casi todo el territorio nacional, a excepción de Oruro y Pando. Las autoridades instan a la población que habita en las riberas de los ríos a extremar precauciones, ya que los niveles de agua pueden aumentar de manera repentina.

Los equipos de primera respuesta y autoridades locales están preparados para asistir a las familias en zonas bajas, mientras se monitorea la evolución de los niveles de agua y la saturación del suelo. Los viajeros y residentes deben seguir las recomendaciones oficiales para garantizar la seguridad durante estas festividades.

