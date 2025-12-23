¡Oficial! El Real Madrid cede a Endrick al Lyon hasta el final de la presente temporada

El Real Madrid anunció este martes la cesión del delantero brasileño Endrick al Olympique de Lyon hasta el final de la presente temporada, el 30 de junio de 2026.

El club francés también confirmó la operación mediante un comunicado y un video difundido en sus redes sociales, en el que se ve al atacante recorriendo las calles de Lyon y que concluye con la frase: “este año la Navidad llega antes”.

Según informó el conjunto galo, el delantero de 19 años llega en condición de cesión pagada por un máximo de 1 millón de euros, monto equivalente a la mitad del salario del internacional brasileño durante los próximos seis meses.

El exjugador de Palmeiras vestirá el dorsal 9 en el Lyon, el mismo número que utilizó uno de los delanteros más emblemáticos del club del Ródano, el también brasileño Sonny Anderson, entre 1999 y 2003.

“Su perfil ofensivo, su impacto en las zonas decisivas y su energía son bazas importantes para acompañar al equipo en la segunda parte de la temporada, marcada por numerosos objetivos que alcanzar”, señaló el club francés en su comunicado.

Endrick se incorporará el 29 de diciembre junto al resto de sus nuevos compañeros y quedará bajo las órdenes del técnico portugués Paulo Fonseca, en un Lyon que actualmente marcha quinto en la Ligue 1 y lidera la clasificación de la Liga Europa, con cinco victorias y una sola derrota.

El objetivo del joven delantero es sumar más minutos de juego, algo que no tuvo en el Real Madrid, con la intención de tener opciones de ingresar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección brasileña, con la que ya disputó 14 partidos.

Durante su etapa en el Real Madrid la temporada pasada, Endrick participó en 37 encuentros, acumuló 848 minutos y anotó 7 goles, cinco de ellos en la Copa del Rey, siendo clave para que el conjunto blanco alcanzara la final.

En la presente temporada, apenas sumó 99 minutos entre todas las competiciones oficiales, repartidos en tres partidos, solo uno como titular, ya que no entraba en los planes de Xabi Alonso, quedando por detrás de otros delanteros, incluido el canterano Gonzalo García.

EFE

