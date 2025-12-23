El Mundial pierde a su primera estrella: el capitán de una selección sufrió una grave lesión

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, podría perder a una de sus primeras grandes figuras. Takumi Minamino, capitán de la selección de Japón, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y su presencia en la Copa del Mundo quedó prácticamente descartada.

El futbolista japonés se lesionó durante el partido de la Copa de Francia entre el Mónaco y el Auxerre. Tras los estudios médicos, se confirmó la peor noticia: el tiempo de recuperación será de entre seis y nueve meses, un plazo que lo deja muy justo para llegar en condiciones al Mundial.

Japón debutará en la cita mundialista el 14 de junio frente a los Países Bajos, en el estadio AT&T de Dallas, en Arlington, Texas. En la fase de grupos también enfrentará a Túnez y al ganador del repechaje europeo, que podría ser Polonia o Ucrania.

Minamino, que cumplirá 31 años el próximo mes, fue una pieza clave en las Eliminatorias asiáticas, donde marcó cuatro goles. Japón fue una de las primeras selecciones en asegurar su clasificación al torneo.

El actual jugador del Mónaco y ex Liverpool y Salzburgo es el capitán del seleccionado nipón. Con la camiseta nacional suma 73 partidos disputados, incluidos tres en el Mundial de Qatar 2022, y 26 goles convertidos.

Además, Minamino también se perderá el resto de la temporada europea, incluida la Liga de Campeones, donde el Mónaco tiene compromisos pendientes ante Real Madrid y Juventus.

