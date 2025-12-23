Ministro anuncia primer desembolso del crédito de la CAF e inicio de la reconstrucción de las reservas internacionales

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó este martes que el país recibió el primer desembolso del crédito otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), como parte de la línea de financiamiento aprobada por un monto total de 550 millones de dólares, destinada a fortalecer la estabilidad económica y financiera del Estado.

“Debo anunciarles que el día de ayer ya se ha hecho el primer desembolso de la línea de financiamiento contratada con la CAF y que, obviamente, esos dólares no están sangrando, no están saliéndose a pagar combustibles, sino que ahora tenemos la posibilidad de retenerlos un poco más en el Banco Central y, por lo tanto, ya iniciamos el proceso de reconstrucción de las reservas internacionales”, señaló la autoridad en conferencia de prensa.

Espinoza explicó que este financiamiento externo permite aliviar la presión sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN) y generar un mayor margen de maniobra para el manejo macroeconómico del país, en un contexto de ajuste y ordenamiento de las finanzas públicas.

El ministro remarcó que el crédito de la CAF, por un total de 550 millones de dólares, forma parte de una estrategia integral del Gobierno para fortalecer la liquidez en moneda extranjera, garantizar estabilidad cambiaria y respaldar el proceso de transición hacia una economía más sostenible.

Asimismo, precisó que estos recursos no están destinados al pago inmediato de combustibles, lo que permite reducir la salida de divisas y contribuir a la recuperación gradual de las reservas en el Banco Central de Bolivia (BCB).

Espinoza destacó que el inicio de este proceso de reconstrucción de las reservas internacionales es una señal positiva para la economía nacional y refuerza la confianza en las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar los desafíos estructurales heredados.

