De horror: salió a defender a su hijo de una pelea y murió de un disparo en la cabeza

Una mujer de 50 años murió tras recibir un disparo en la cabeza cuando intentó separar a su hijo de una pelea vecinal en San Miguel de Tucumán, Argentina. El violento hecho ocurrió la noche del sábado y generó conmoción en el barrio.

La víctima fue identificada como Mariela del Carmen Suárez, quien se encontraba en su domicilio, ubicado en la intersección de las calles Matienzo y Granaderos de San Martín, cuando alrededor de las 21:20 advirtió que su hijo, Sebastián Luna, estaba involucrado en una pelea con otros jóvenes.

Según el relato de los familiares, la mujer salió de su casa para intervenir y tratar de llevar a su hijo hacia la galería del inmueble. En ese momento, un hombre que circulaba en motocicleta apareció en el lugar y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó directamente en la cabeza de Suárez.

De acuerdo con el portal Contexto de Tucumán, la mujer fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital Padilla, donde quedó internada en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, falleció este lunes a las 7:30 a causa de la gravedad de sus heridas.

La denuncia fue realizada por la sobrina de la víctima, Guadalupe del Milagro Santucho, de 22 años, quien identificó como presunto autor de los disparos a Luciano Zelarayán, un vecino del barrio.

El caso quedó en manos de la Justicia, que investiga las circunstancias del ataque y busca corroborar la información aportada por los familiares. Hasta el momento, no se reportaron personas detenidas.

