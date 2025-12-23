TEMAS DE HOY:
Internacional

Detenidos por robos en mercado de Guayaquil cantan villancicos y se vuelven virales

Un insólito hecho ocurrido en Guayaquil, Ecuador, un vídeo se volvió viral y generó todo tipo de reacciones.  

Yandy Yennifer Fernández Mamani

23/12/2025 11:18

Detenidos por robar terminan cantando villancicos y el video explota en redes.FOTO: RRSS

Durante un operativo de control en el mercado del cantón El Morro, conocido por su gastronomía marinera y los paseos turísticos por los manglares, la Policía Nacional detuvo a varias personas acusadas de cometer robos a comerciantes y visitantes.

Tras la aprehensión, los agentes aplicaron una medida correctiva poco común, antes de ser trasladados, los detenidos fueron obligados a cantar villancicos navideños. El momento quedó registrado en un video difundido por Radio Visión, donde se observa a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, cantando “Mi Burrito Sabanero” e incluso intentando seguir el ritmo con algunos pasos.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando comentarios irónicos y bromas entre los usuarios. 

“El de negro fue el único que se lo tomó en serio”, escribió un internauta, mientras otro comentó: “Desde cuándo dan trato VIP a los detenidos”.

Más allá del hecho curioso, el caso vuelve a poner en agenda la importancia de la seguridad en los últimos días del año. 

 

