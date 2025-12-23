Israel mata a tres miembros de Hizbulá en el sur del Líbano, según el Ejército

Jerusalén, 23 dic (EFE)

El Ejército israelí afirmó este martes haber matado a tres miembros del grupo chií libanés Hizbulá en ataques selectivos llevados a cabo el lunes en la zona de Sidón, en el sur del Líbano.

"Ayer lunes, las tropas eliminaron a tres terroristas de Hizbulá que operaban para perpetrar ataques terroristas contra tropas israelíes y para restablecer la infraestructura terrorista de Hizbulá en la zona de Sidón, en el sur del Líbano", sostiene la nota del Ejército.

Según el comunicado castrense, uno de los fallecidos servía de manera simultánea en una unidad de inteligencia del Ejército libanés, extremo que Israel dijo haber constatado tras una evaluación inicial. Otro de los asesinados habría estado, según el Ejército, vinculado al sistema de defensa aérea del grupo chií en esa región.

Las fuerzas armadas israelíes condenaron lo que calificaron de "cooperación entre el Ejército libanés y Hizbulá", y aseguraron que continuarán actuando contra cualquier amenaza a la seguridad de Israel.

Pese al alto el fuego entre Israel y el Líbano, que cumplió un año desde su entrada en vigor a finales de noviembre, los ataques israelíes en territorio libanés son prácticamente diarios.

Israel mató a 380 supuestos miembros de Hizbulá en el país árabe desde que comenzó la tregua, anunciaron la semana pasada las fuerzas armadas en un comunicado en el que acusaron al grupo chií de violar el acuerdo de tregua en 1.900 ocasiones.

La ONU denunció que al menos 127 civiles habían muerto en los ataques, casi diarios, contra el Líbano, tras un año del alto el fuego. EFE

ybp/jgb

