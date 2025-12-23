Bolivia aprueba decreto histórico que cierra la brecha digital y proyecta al país al mundo

El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó un decreto histórico que autoriza la implementación de servicios de telecomunicaciones mediante satélites de órbita baja, una decisión estratégica que permitirá ampliar la cobertura de internet, cerrar la brecha digital y garantizar conectividad universal, estable y de alta calidad en todo el territorio nacional.

Por primera vez en su historia, Bolivia habilita esta tecnología de vanguardia, lo que se traduce en internet real y permanente para comunidades rurales, fronteras remotas, escuelas, centros de salud, productores y ciudadanos que permanecieron históricamente desconectados. El decreto habilitó además, la operación en el país de empresas líderes a nivel mundial como OneWeb, Kuiper de Amazon y Starlink de SpaceX, integrando a Bolivia a los estándares globales de conectividad.

Este avance impulsado por el presidente Paz Pereira no es solo tecnológico. La conectividad tendrá un impacto directo en educación, salud, producción, seguridad ciudadana y gestión de emergencias, reduciendo desigualdades y fortaleciendo la productividad nacional.

Como parte de esta visión de futuro, el Gobierno anunció que desde febrero entrará en funcionamiento el primer Polo Tecnológico de El Alto, modelo que se extenderá progresivamente a todo el país. Asimismo, de cara a 2026 se pondrá en marcha un programa de 10.000 becas junto a aliados internacionales como IBM, Google, Amazon Web Services, Oracle y el Project Management Institute (PMI), orientado a formar a jóvenes bolivianos en áreas estratégicas del siglo XXI.

Adicionalmente, durante el mes de enero, empresas globales como Tesla, Amazon, Tether y Oracle anunciarán nuevas inversiones tecnológicas en Bolivia, especialmente en centros de datos que se instalarán en El Alto y Cochabamba.

Con este decreto, el presidente Rodrigo Paz Pereira marca un punto de inflexión para el país: Bolivia se integra a la economía global del conocimiento, amplía oportunidades para sus jóvenes y mejora la calidad de vida de toda su población.

Bolivia conectada con el mundo y El mundo conectado con Bolivia

