El sector turístico espera superar récords en el primer feriado largo del año

El presidente de la Cámara Hotelera, Jorge Vaca, calificó como positiva la aprobación del Decreto Supremo 5521, que establece el calendario oficial de feriados para 2026 y dispone el traslado del feriado del 22 de enero al viernes 23, generando un feriado largo que, según el sector, impulsará el turismo interno y la actividad económica.

Vaca destacó que la medida refleja una planificación anticipada por parte del Gobierno de Rodrigo Paz y permite al sector turístico trabajar con mayor previsión.

“Contar con un calendario oficial de feriados le permite a las familias planificar sus viajes y a las empresas turísticas preparar promociones y servicios con anticipación, lo que mejora la experiencia del turista”, señaló.

El representante del sector hotelero explicó que, de manera habitual, un feriado de estas características genera alrededor de $us 30 millones en movimiento económico a nivel nacional. Sin embargo, indicó que para este feriado largo de enero la expectativa es superar esa cifra.

“Es la última semana de vacaciones y la gente va a querer aprovecharla. Además, cuando el feriado se extiende hasta el viernes, se incrementa la disposición a viajar porque no existe la presión de retornar de inmediato al trabajo”, afirmó.

Vaca añadió que el actual contexto de estabilidad social también incide de manera positiva en la decisión de los ciudadanos de desplazarse dentro del país.

“El país está pacificado, no hay conflictos, y eso anima a las personas a viajar”, sostuvo.

En ese marco, resaltó las acciones impulsadas por el Gobierno en favor del turismo, como la eliminación de visas para algunos países y la implementación de feriados largos, medidas que, según dijo, fortalecen tanto el turismo interno como el receptivo.

Respecto a la capacidad hotelera, el titular de la Cámara Hotelera aseguró que Santa Cruz está plenamente preparada para atender la demanda. Precisó que el sector que representa concentra cerca del 30% de la hotelería del departamento, con aproximadamente 11.000 camas disponibles.

“Santa Cruz tiene capacidad de sobra. Ya hemos recibido eventos internacionales con más de 20.000 personas y hemos demostrado que la infraestructura hotelera es amplia y suficiente”, destacó.

