¡Locura total! El impresionante banderazo chapaco a la Verde en Tarija (Video)

Hinchas brindaron su respaldo a la selección boliviana con cánticos y arengas en las afueras del hotel de concentración. 

Martin Suarez Vargas

17/01/2026 21:53

Foto: Red Uno de Bolivia.
Tarija, Bolivia.

La noche de este sábado, los hinchas de la selección boliviana protagonizaron un multitudinario banderazo chapaco en Tarija, donde expresaron su respaldo a la Verde con cánticos, arengas y banderas en las afueras del hotel de concentración.

Decenas de fanáticos, acompañados por bombos y platillos, alentaron sin parar a la selección nacional, que este domingo desde las 17:00 enfrentará a Panamá en el estadio IV Centenario de Tarija, en un partido de carácter amistoso.

El encuentro ante el combinado centroamericano servirá como preparación para el repechaje mundialista frente a Surinam, programado para el próximo 26 de marzo en Monterrey, por lo que el apoyo de la hinchada chapaca fue un impulso anímico importante para el plantel dirigido por Óscar Villegas.

