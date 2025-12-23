¿Te imaginas ir a SpaceX? Así son las 10.000 becas que lanza el Gobierno: los mejores viajarán a EE.UU.

El sueño de conocer de cerca la industria aeroespacial y el mundo de la tecnología de punta está más cerca de lo que parece. El presidente Rodrigo Paz anunció el lanzamiento de 10.000 becas en áreas tecnológicas estratégicas, en alianza con gigantes internacionales como IBM, Google, Amazon Web Services (AWS), Oracle y el Project Management Institute (PMI).

El programa apunta a formar a jóvenes bolivianos en carreras clave para el siglo XXI, combinando educación virtual y presencial, con certificaciones de alcance internacional.

El premio mayor: un viaje académico a SpaceX

El incentivo más llamativo del programa está reservado para la excelencia. Según el anuncio oficial, los 20 mejores estudiantes del total de becarios realizarán una visita académica a las instalaciones de SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk.

“De cara al año 2026, ofreceremos junto a IBM, Google, Amazon Web Services, Oracle y el Project Management Institute un total de 10.000 becas para que nuestros jóvenes se formen en carreras estratégicas para el siglo XXI”, afirmó el mandatario.

Entre las áreas de formación se encuentran ingeniería y desarrollo de software, marketing digital, comercio electrónico, fundamentos de inteligencia artificial generativa, aprendizaje automático, mantenimiento de datos, entre más de 15 especialidades tecnológicas.

Los estudiantes destacados viajarán a los centros de desarrollo de satélites y plataformas de lanzamiento en Texas y Florida, donde conocerán de primera mano cómo opera una de las empresas más influyentes del mundo tecnológico.

Lo que debes saber si quieres postular

📌 Inscripciones: del 1 al 20 de febrero de 2026, a través del Ministerio de Educación.

📌 Inicio de clases: 10 de marzo, en modalidad virtual y presencial.

📌 Dirigido a: jóvenes, chicos y chicas de todo el país interesados en carreras tecnológicas.

El presidente Paz remarcó que Bolivia enfrenta una decisión histórica: continuar en la confrontación o apostar por el conocimiento, la innovación y la formación de talento humano.“El camino del conocimiento es el que esperan los jóvenes, y ellos serán los protagonistas del futuro”.

