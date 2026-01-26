TEMAS DE HOY:
¿Tendrá otro amistoso Bolivia tras el duelo con México? La respuesta desde la Federación

Fernando Costa anunció la probabilidad de un amistoso más para la Verde antes de jugar el repechaje. 

Martin Suarez Vargas

25/01/2026 20:47

Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol tras el Congreso Extraordinario. Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia.

Tras el amistoso frente a México, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ya gestiona un próximo partido de preparación para la selección boliviana antes de viajar a México, donde enfrentará a Surinam por el repechaje. Así lo manifestó el presidente de la FBF, Fernando Costa, tras el Congreso Extraordinario realizado en Santa Cruz.

Costa destacó la respuesta positiva que ha recibido la selección en sus recientes presentaciones, tanto en el departamento de Tarija como en Santa Cruz.

“Estamos contentos por la respuesta que ha tenido la selección. Ha sido contundente, con mucha fe y mucho ánimo que se transmite a nuestro seleccionado. Estamos confiados en que esto suma, permite dar más minutos a los jugadores y, obviamente, anunciar quizá un partido más para la selección boliviana”, expresó el titular de la FBF.

La selección boliviana de fútbol busca más rodaje para llegar a punto al repechaje contra la selección de Surinam el 26 de marzo en Monterrey México.

