¿Qué dice tu fecha de nacimiento sobre ti? La numerología revela tu lado positivo y negativo

La fecha de nacimiento no solo marca el inicio de la vida. Para la numerología, también revela rasgos profundos de la personalidad, fortalezas y desafíos que cada persona deberá enfrentar a lo largo de su camino.

La numeróloga Julieta Rutenberg explica que cada fecha posee una vibración numérica que influye en el carácter y en las experiencias de vida. Para comprenderla, primero hay que entender lo que denomina “la ley de la polaridad”.

La ley de la polaridad: el equilibrio entre opuestos

Según la especialista, todo en el universo funciona a partir de dos fuerzas opuestas que se complementan. Positivo y negativo, luz y sombra, acción y reacción.

“Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan y todas las paradojas pueden reconciliarse”, explica Rutenberg.

Este principio también se refleja en las personas. Por eso, cada número tiene un lado positivo y otro negativo, y el equilibrio entre ambos dependerá de las decisiones que tome cada individuo.

Cómo calcular tu número personal

Para conocer tu vibración numérica debes sumar los dígitos del día en que naciste hasta obtener un solo número.

Ejemplos:

Si naciste el 16 , sumas 1 + 6 = 7

Si naciste el 24 , sumas 2 + 4 = 6

Si naciste el 30, sumas 3 + 0 = 3

Las únicas excepciones son los números maestros 11 y 22, que no se reducen.

El significado de cada número

Número 1

Positivo: liderazgo, independencia, iniciativa y espíritu pionero.

Negativo: puede volverse arrogante, dominante o demasiado obstinado.

Número 2

Positivo: empatía, diplomacia, cooperación y sensibilidad.

Negativo: inseguridad, dependencia emocional o tendencia a manipular.

Número 3

Positivo: creatividad, sociabilidad, optimismo y talento comunicativo.

Negativo: dispersión, desorden e irresponsabilidad.

Número 4

Positivo: disciplina, trabajo duro, organización y responsabilidad.

Negativo: rigidez, terquedad y dificultad para aceptar cambios.

Número 5

Positivo: libertad, versatilidad, aventura y gran capacidad de adaptación.

Negativo: impulsividad, excesos o falta de límites.

Número 6

Positivo: amor, armonía, compromiso con la familia y vocación de servicio.

Negativo: dependencia emocional o necesidad constante de aprobación.

Número 7

Positivo: espiritualidad, intuición, análisis profundo y búsqueda de conocimiento.

Negativo: aislamiento, ansiedad o exceso de pensamientos.

Número 8

Positivo: liderazgo, ambición, disciplina y capacidad para lograr éxito material.

Negativo: autoritarismo, egoísmo o ambición desmedida.

Número 9

Positivo: generosidad, idealismo, espiritualidad y vocación de ayuda.

Negativo: dificultad para comprometerse o sensibilidad excesiva.

Número maestro 11

Representa intuición, sensibilidad espiritual y liderazgo inspirador.

Cuando no se desarrolla plenamente, puede manifestarse como inseguridad emocional.

Número maestro 22

Es el número de la gran construcción y la materialización de proyectos importantes.

Quienes lo poseen tienen la capacidad de liderar iniciativas que impacten a la sociedad.

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