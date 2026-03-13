Satélite de la NASA reingresa “descontrolado” y cae en el océano Pacífico

Un satélite de la NASA lanzado al espacio en 2012 protagonizó un regreso accidentado a la Tierra. La United States Space Force informó que la sonda Van Allen A reingresó sin control desde su órbita y finalmente cayó en el océano Pacífico, al oeste de las Islas Galápagos.

El impacto ocurrió aproximadamente a 1.000 kilómetros de la costa continental de Ecuador, en una zona remota del océano, lo que evitó cualquier riesgo para poblaciones cercanas.

Una reentrada difícil de predecir

Antes del reingreso, la NASA había estimado que existía un riesgo de entre 1 en 4.200 de que fragmentos del satélite causaran daños a personas.

Según el portal especializado Science Alert, parte de la nave —de unos 600 kilogramos de peso— podía sobrevivir al paso por la atmósfera, aunque lo habitual es que la mayor parte de la estructura se desintegre durante el descenso.

El científico neerlandés Marco Langbroek explicó que todas las reentradas son difíciles de predecir, pero que en este caso fue especialmente compleja.

“Esta en particular fue especialmente compleja debido a su órbita excéntrica y asimétrica”, señaló el especialista.

Qué era la sonda Van Allen

La sonda Van Allen A fue lanzada en 2012 junto con su gemelo, Van Allen B, con la misión de estudiar los cinturones de radiación que rodean la Tierra, conocidos como Cinturones de radiación de Van Allen.

Estas regiones de la magnetósfera concentran grandes cantidades de partículas cargadas de energía, principalmente generadas por el viento solar. Su nombre honra al científico estadounidense James Van Allen, quien descubrió estos cinturones en la década de 1950.

Según la NASA, las sondas Van Allen fueron las primeras naves diseñadas para operar durante años dentro de esa peligrosa región, donde la mayoría de misiones espaciales limita su tiempo de permanencia debido a la radiación.

El final de la misión

Las sondas agotaron sus reservas de combustible en 2019. Originalmente, los científicos esperaban que ambos satélites permanecieran en órbita hasta 2034, pero la intensa actividad solar de los últimos años aceleró la caída de Van Allen A.

Por su parte, su satélite gemelo, Van Allen B, podría reingresar a la atmósfera antes de 2030, según estimaciones de la agencia espacial.

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