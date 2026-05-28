El cervatillo de rostro blanco y ojos azules que conmovió a internet

En 2015, un pequeño cervatillo nacido en una granja de Michigan comenzó a llamar la atención de miles de personas en internet por una apariencia que parecía sacada de una película de fantasía.

Su rostro completamente blanco, sus ojos azul claro y su pequeña nariz rosada hicieron que muchos usuarios pensaran que se trataba de una imagen creada con inteligencia artificial o editada digitalmente.

Pero era real. Y su nombre era Dragon.

El pequeño ciervo nació con una rara condición genética conocida como “piebald”, una mutación que afecta la pigmentación de la piel y el pelaje, provocando manchas blancas poco comunes en el cuerpo.

Especialistas señalan que menos del 1% de algunos ciervos nacen con esta condición, y en casos extremadamente raros desarrollan rasgos tan particulares que parecen irreales incluso en fotografías sin editar.

Sin embargo, detrás de su impactante belleza había una historia triste.

Según relataron desde la granja donde nació, su propia madre lo rechazó poco después del parto, algo que puede ocurrir cuando algunos animales perciben diferencias físicas poco habituales en sus crías.

Dragon quedó solo. Pero su historia no terminó ahí.

Una familia decidió adoptarlo y cuidarlo para que pudiera sobrevivir. Con el paso del tiempo, el pequeño cervatillo creció sano y se convirtió en uno de los animales más famosos y queridos de internet.

Las imágenes de Dragon comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, donde miles de personas quedaron sorprendidas por su apariencia única y conmovidas por su historia de abandono y supervivencia.

Hoy, muchos lo consideran una de las criaturas más hermosas que han visto jamás.

Y para otros, Dragon se convirtió en un recordatorio de que ser diferente también puede ser extraordinario.

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