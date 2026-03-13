La selección de Bolivia enfrentará este domingo desde las 16:00 a la Selección de Trinidad y Tobago en un partido amistoso en Santa Cruz; sin embargo, el encuentro ha generado menor expectativa entre los aficionados en comparación con anteriores presentaciones del combinado nacional.

Hasta la jornada del jueves todavía se encontraban disponibles entradas en los sectores de General y Curva. Los boletos tienen un costo de 160 bolivianos para mayores y 90 para menores en el sector General, mientras que en Curva los precios son de 80 bolivianos para mayores y 50 para menores. El panorama contrasta con lo ocurrido en el amistoso ante la Selección de México, cuando las localidades se agotaron en poco tiempo.

Entre los factores que mencionan los aficionados en redes sociales se encuentra la ausencia en la convocatoria del delantero Marcelo Martins Moreno, considerado uno de los máximos referentes del fútbol boliviano y una figura muy identificada con la hinchada cruceña. En su lugar, el entrenador Óscar Villegas optó por convocar a otros atacantes como Carmelo Algarañaz, Víctor Ábrego y Enzo Monteiro para los recientes compromisos.

Otro aspecto comentado por los seguidores fueron declaraciones del propio Villegas tras la derrota frente a México, cuando señaló: “Si Bolivia no estuviera en el repechaje, probablemente nos tocaría un estadio vacío”. Posteriormente, el entrenador ofreció disculpas públicas a la hinchada cruceña por sus palabras.

En lo deportivo, la Verde llega a este amistoso con resultados adversos en sus recientes partidos de preparación. El equipo cayó ante Selección de Rusia (3-0), Selección de Japón (3-0), Selección de Corea del Sur (2-0), Selección de Perú (2-0) y nuevamente ante México (1-0). En esa serie de encuentros también registró una victoria frente a Selección de Jordania (1-0) y un empate ante Selección de Panamá (1-1).

El compromiso ante Trinidad y Tobago será el último ensayo del combinado nacional antes de enfrentar a la Selección de Surinam el 26 de marzo en el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026, que se disputará en el Estadio BBVA Gigante de Acero.

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