El drama de un niño herido en el ojo que llegó desde Buena Vista buscando atención

Un niño de tan solo seis años necesita una cirugía ocular luego de sufrir una lesión en uno de sus ojos. Su abuelita, Rosario López, llegó desde Buena Vista hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en busca de atención médica y ahora pide ayuda para cubrir los gastos del tratamiento.

El menor fue trasladado inicialmente desde Buena Vista hacia Montero y posteriormente derivado al Hospital de Niños, donde aguarda que los médicos definan la fecha y hora de la intervención quirúrgica.

“Mi nietito se rayó el ojito. Nos dijeron que tenían que hacerle una operación, ponerle un punto. De Buena Vista nos mandaron a Montero y de Montero nos mandaron aquí”, relató la abuelita.

La familia aseguró que ya gastó más de Bs 1.500 en medicamentos y recetas médicas, además de tener otras órdenes pendientes que no pudieron comprar por falta de dinero.

“La primera receta fue de mil quinientos bolivianos. Hemos estado prestando para poder venir y todavía tenemos tres o cuatro recetas más adentro”, lamentó Rosario López.

A la difícil situación económica se suma la falta de un lugar donde descansar mientras esperan la cirugía del menor, lo que agrava aún más la situación de esta familia de escasos recursos.

La abuelita también señaló que el paro en salud les afecta, ya que retrasa la atención y complica aún más el proceso para familias que no cuentan con recursos suficientes.

Las personas que deseen colaborar con esta familia pueden comunicarse al número 768 53 225.

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